10º Fórum da Luta Antimanicomial emociona público presente

Durante o dia, o Fórum contou com quatro mesas de debate. A primeira, conduzida pela psicóloga, psicanalista, doutoranda pela UNICAMP e docente da Pós-Graduação do Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos, Kelly Macedo Alcântara, discutiu “Saúde Mental e sustentabilidade do viver: reflexões sobre a produção do sofrimento psíquico na sociedade contemporânea”.

Na sequência, a psicanalista, pesquisadora no IP/USP, LATESFIP/USP, doutora em Educação na FE/USP, com pós-doutorado em Psicologia Clínica no IP/USP e integrante da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes (SMCA), Ilana Katz, falou sobre “Saúde mental e Educação: como as escolas podem se configurar em espaços de promoção de vida?”.

Dando seguimento às discussões, a professora do curso de psicologia na Universidade Mackenzie e da Residência Médica de Psiquiatria da Escola Municipal de Saúde de São Paulo, mestre em saúde mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa- Portugal e doutora em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Isadora Simões de Souza, abordou a temática “Gênero, Classe e Raça: reflexões interseccionais sobre o cuidado às mulheres na Atenção Psicossocial”.