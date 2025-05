Fens da Vila Rami movimenta R$ 176 mil e atrai 2 mil visitantes

A terceira edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) nos Bairros, que aconteceu no primeiro fim de semana de maio no Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Rami, reforçou a força do empreendedorismo local. Em três dias de evento, a feira reuniu 57 expositores, atraiu cerca de 2 mil visitantes e gerou um faturamento de R$ 176 mil.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, integra o Programa Jundiaí Empreendedora, que visa fomentar o empreendedorismo e apoiar pequenos e microempreendedores da cidade. A versão regionalizada da Fens busca ampliar o alcance da ação, levando oportunidades para diversas regiões da cidade.

“A Fens nos Bairros comprova que investir no empreendedorismo local é um dos caminhos mais efetivos para fortalecer a economia da cidade. São histórias de superação, geração de renda e conexões reais que surgem nesses espaços”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.