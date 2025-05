Jundiaí sedia maratona jovem de ideias para um futuro sustentável

Jundiaí será palco de uma experiência educativa e criativa voltada para jovens nos dias 21 e 22 de maio. O evento “Arte de Inovar com Maratona de Inovação” será realizado na ETEC Benedito Storani (Av. Antonio Pincinato, 4355 – IV Centenário), com entrada gratuita e inscrições limitadas. A programação será no dia 21, das 10h30 às 11h30 e das 13h30 às 14h30; e no dia 22, das 10h30 às 12h50 e das 13h30 às 15h45.

Mas, afinal, o que é o modelo ideathon? Trata-se de uma maratona de inovação que propõe a criação coletiva de soluções criativas para problemas reais. Nesta edição, os desafios estarão focados na sustentabilidade e no uso consciente dos recursos naturais.

A programação é dividida em três etapas: