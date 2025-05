Rota Turística Afro forma e certifica a primeira turma em Jundiaí

Após uma série de encontros, a prefeitura encerrou a formação da primeira turma sobre a Rota Turística Afro, com guias, agências e empreendedores do município na última terça-feira (13). O encontro final começou com os participantes da “Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra em Jundiaí”, iniciativa de educação patrimonial da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) que motivou a criação da Rota Turística.

Passando por diversos pontos do município vinculados à história da população negra de Jundiaí – como o Espaço Expressa, o Espaço África do Jardim Botânico e pontos do Centro Histórico – os participantes foram recebidos em cada um deles por elenco de artistas com intervenções que propuseram muitas reflexões, além de histórias sobre personagens importantes da resistência negra em Jundiaí.

O encerramento da formação foi realizado no Clube 28 de Setembro, terceiro clube social negro mais antigo do país e o mais antigo de São Paulo, e que integra ambas as Rotas. Além dos certificados de participação, os formandos receberam também o Selo Baobá, troféu no formato da árvore que representa o continente africano, e que atesta a formação com foco no protagonismo da população negra para inclusão nas atividades que cada um deles desenvolve.