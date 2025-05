Praça do Jardim Bonfiglioli recebe manutenção e brinquedos

A Prefeitura de Jundiaí através do Departamento de Zeladoria e Conservação da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp) concluiu a revitalização da Praça Dr. José Godoy Ferraz, entre as ruas Messina e Siracusa, no Jardim Bonfiglioli.

O espaço passou por uma série de melhorias, incluindo roçagem, raspagem, manutenção dos brinquedos, limpeza e pintura dos bancos, além de pintura geral no entorno da praça. As ações visam oferecer mais conforto e segurança para os frequentadores do espaço.