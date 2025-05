Doença celíaca: intolerância ao glúten e pode levar a óbito

A legislação brasileira exige que os produtos industrializados informem se contêm ou não glúten

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico da doença celíaca é feito por exames de sangue, que identificam anticorpos específicos como antitransglutaminase e antiendomísio. Em alguns casos, é necessária uma biópsia do intestino delgado, realizada por endoscopia. O único tratamento eficaz é a retirada total do glúten da alimentação. O consumo contínuo, mesmo em pequenas quantidades, causa inflamação crônica no intestino, levando à má absorção de nutrientes, deficiências nutricionais, infertilidade e aumento do risco de câncer intestinal.

“Hoje, apesar de os alimentos sem glúten ainda serem mais caros, há muito mais opções disponíveis no mercado. O paciente celíaco precisa ler rótulos com atenção e, muitas vezes, levar sua própria comida para garantir segurança. O ambiente familiar e social também costuma se adaptar, adotando hábitos que promovem inclusão e facilitam a convivência com a doença. Com informação, apoio e cuidado, é possível conviver com a doença com saúde e qualidade de vida”, finaliza o médico.