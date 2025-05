Linha Terminal Vila Arens – Vila Cristo tem novos horários

Segundo o diretor de Transportes Públicos da UGMT, Bruno Sérgio Palhari, a mudança foi necessária para melhorar o desempenho da linha. “Essa alteração na linha 501 foi necessária para corrigir os atrasos que estavam impactando diretamente a rotina dos usuários. Nosso compromisso é com um transporte público mais eficiente, confiável e pontual. A reprogramação dos horários vai permitir uma operação mais estável, beneficiando diretamente os passageiros”, explicou.

O objetivo da reprogramação é corrigir atrasos registrados na operação da linha, garantindo maior regularidade nas partidas e, consequentemente, mais qualidade e confiabilidade no atendimento aos usuários.

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) informa que, a partir desta quarta-feira (14), foram promovidos ajustes nos horários da linha 501 – Terminal Vila Arens / Vila Cristo. A medida faz parte do processo contínuo de revisão e aperfeiçoamento do sistema de transporte coletivo municipal.

As novas tabelas horárias já estão disponíveis no site oficial do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), bem como nos aplicativos Cittamobi e Google Maps. A UGMT orienta os usuários a utilizarem essas plataformas para acompanhar, em tempo real, os horários e a localização dos ônibus. Para conferir os horários, clique aqui.