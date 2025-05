Mais produtividade, menos burocracia

O comércio exterior é uma das áreas mais estratégicas da economia brasileira, mas também uma das mais desafiadoras quando se trata de burocracia. Profissionais da área lidam diariamente com um volume expressivo de documentos, prazos apertados e normas em constante atualização. Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma aliada poderosa na busca por agilidade, precisão e produtividade.

Um dos maiores gargalos no dia a dia de quem atua com importação e exportação é a gestão documental. Faturas comerciais, conhecimentos de embarque, certificados de origem, entre outros documentos que exigem conferência, organização e arquivamento. Além disso, muitos dados precisam ser inseridos manualmente em sistemas diferentes, o que aumenta a margem para erros.

Com o uso de IA, especialmente por meio de ferramentas de OCR inteligente (reconhecimento óptico de caracteres) e machine learning, é possível automatizar grande parte desses processos. Com o uso da IA, é possível extrair informações automaticamente de documentos em PDF, imagens ou e-mails; identificar inconsistências ou campos obrigatórios ausentes antes que causem atrasos; classificar documentos por tipo e finalidade, facilitando o compliance e auditorias; alimentar sistemas de ERP ou plataformas de despacho aduaneiro com os dados extraídos.

Esse tipo de automação reduz significativamente o tempo gasto em tarefas operacionais, liberando os profissionais para focarem em decisões estratégicas e atendimento ao cliente.

Outro ponto crucial é a assertividade da IA. Quando bem treinados, os sistemas são capazes de lidar com diferentes modelos de documentos, idiomas e formatações, com altos índices de precisão. A redução de erros humanos em cadastros, cálculos de impostos ou preenchimento de formulários impacta diretamente na eficiência das operações e na satisfação dos clientes.

Além disso, a IA pode cruzar informações com regras tributárias e normas internacionais, ajudando a evitar multas, atrasos ou problemas com a fiscalização.

Com apoio da IA, profissionais da área têm a possibilidade de aplicação na previsão de demanda, análise de rotas logísticas, identificação de tendências comerciais globais e até mesmo monitoramento de risco geopolítico. Ao processar grandes volumes de dados em tempo real, a tecnologia oferece insights que seriam impossíveis de obter manualmente.

O futuro já chegou. A digitalização do comércio exterior é inevitável e a IA é uma das protagonistas dessa transformação. Profissionais e empresas que se abrem para essa nova realidade ganham tempo, segurança e poder de decisão. A tecnologia está pronta. Agora, cabe a nós decidirmos como e quando vamos usá-la a nosso favor.

Elton Monteiro é empreendedor, mentor, investidor e especialista em IA