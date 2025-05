SPJovem: Governo e Unesp promovem empreendedorismo juvenil

“Essa é uma oportunidade de empoderar os jovens por meio da prática e do protagonismo. O SPJovem une inovação, conhecimento e responsabilidade social para transformar realidades locais. Com isso, esperamos que essa parceria gere frutos de cidadania e autonomia desta juventude”, destaca o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto.

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC), por meio da Coordenadoria de Políticas para Juventude (CPJ), e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) lançaram na terça-feira (13) o programa SPJovem, iniciativa que promove a participação ativa de universitários no desenvolvimento de soluções para desafios sociais enfrentados pela juventude paulista.

A iniciativa é coordenada pela Unesp, responsável pela execução das atividades acadêmicas, com aporte de recursos proveniente de emenda parlamentar. A CPJ atuou como interlocutora para viabilizar esse repasse e é a principal parceira no desenvolvimento dos projetos do SP Jovem. O projeto promove a integração entre universidade, sociedade civil e poder público, ampliando a presença dos jovens na formulação de soluções com impacto direto nas áreas de cultura, saúde, educação, trabalho, entre outras.

“Queremos que os jovens se vejam como agentes transformadores, propondo soluções conectadas às necessidades reais dos territórios onde vivem. Ao colocar as EJs em diálogo com os municípios, estamos abrindo uma avenida de oportunidades para que a juventude se desenvolva, empreenda e contribua ativamente para o futuro do Estado”, afirma Juliano Borges, coordenador de Políticas para Juventude da SJC.

O edital do programa está estruturado em quatro etapas principais: adesão das Empresas Juniores, submissão de propostas, seleção dos bolsistas e execução dos projetos. Todas as EJs que avançarem para a fase de elaboração de propostas receberão certificados de participação e contarão com a mentoria de professores da universidade.

“As empresas juniores são um espaço estratégico para que nossos alunos desenvolvam projetos empreendedores, além das grades curriculares tradicionais. É um ambiente de experimentação e crescimento, que amplia a qualificação dos estudantes. O jovem de hoje é quem constrói o futuro de todos nós”, afirmou o vice-reitor da Unesp, Prof. Dr. Cesar Martins.