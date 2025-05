Itupeva promove o 'Dia D' de vacinação no sábado (17)

Para proteger a população das doenças respiratórias do inverno e facilitar o acesso às vacinas, neste sábado (17) a cidade de Itupeva promove um 'Dia D' de vacinação contra a Influenza (gripe) e outras doenças. Com isso, todas as Unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 17h, exceto a do Medeiros, Santa Elisa e Nova Era.

A orientação da Secretaria é que os munícipes, tanto do grupo prioritário da Influenza quanto a população em geral, procurem a UBS ou USF mais próximas de suas residências, munidos de documentos pessoais, cartão do SUS e caderneta de vacinação para checar as vacinas em atraso.

Na Campanha de Multivacinação são oferecidas as seguintes vacinas, de acordo com o calendário básico da criança e do adolescente: BCG, Hepatites A e B, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10, Meningocócicas C e ACWY, Pentavalente (Difteria, Coqueluche, Tétano, Haemophilus B e Hepatite B), Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Tríplice Bacteriana (Difteria, Coqueluche e Tétano), Varicela, HPV, Influenza e COVID-19.