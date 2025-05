Contaminação: córrego e lago do Jardim Tulipas serão analisados

Mais uma vez, o lago do Parque Botânico Aziz Ab'Saber, no Jardim Tulipas, em Jundiaí foi afetado por vazamento de produto químico em uma via adjacente. Desta vez, um corante azul, que era transportado por um caminhão envolvido em acidente ontem (13), vazou para o corpo d'água, o que chamou atenção de quem passava pelo local, tanto pela mancha colorida na água quanto pelos animais que foram pegos de surpresa e acabaram pintados de azul, como patos que estavam no lago do parque.

Segudo a Prefeitura de Jundiaí, no momento, os esforços estão concentrados na análise da contaminação no córrego, no Parque das Tulipas e no Rio Jundiaí. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) deverá fazer análises ambientais ao longo de todo o curso do córrego e do rio, para verificar os níveis de contaminação e a qualidade da água. Esse trabalho é acompanhado pela Defesa Civil de Jundiaí e pela força-tarefa da prefeitura, que presta total suporte às ações, envolvendo diversos órgãos municipais desde o início da ocorrência. As avaliações ambientais em andamento permitirão mensurar os impactos causados e embasar a responsabilização da empresa envolvida.