'Pracinha da droga' em Jundiaí é alvo de ação da GM

Uma praça pública onde funciona um ponto de tráfico de drogas no bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, foi algo de ação de uma equipe de Operações com Cães, da Guarda Municipal, nesta terça-feira (13). Foram apreendidas dezenas de porções de drogas, mas ninguém foi preso.

Os GMs Francisco, William e Maicon, com o K9 Jacob, faziam patrulhamento, quando passaram pela 'pracinha da droga'. Não havia traficantes no local, mas os agentes decidiram colocar o cão para trabalhar. Em alguns minutos de faro, o animal localizou uma sacola com drogas, que estava escondida.

O entorpecente foi recolhido pelos GMs, sob supervisão do subinspetor Daniel, e levado para a delegacia, para posterior investigação da Polícia Civil.