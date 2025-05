4km em 40 minutos: população reclama de problema que se arrasta

Morador da região, Rafael Satim Pereira relata que trajetos de 4 quilômetros chegam a demorar 40 minutos no deslocamento. "Temos um fluxo muito intenso nos horários de pico. Ultimamente, teve muito empreendimento imobiliário aqui e o trânsito é impraticável."

Uma dessas regiões abrange o bairro Torres de São José, o Engordadouro e a Vila Hortolândia, mais especificamente na avenida Armando Giassetti, paralela à rodovia João Cereser. Como a região cresceu muito nos últimos anos e há mais veículos, o espaço limitado faz com que o trânsito seja caótico em horários de pico.

Uma das leis do célebre físico Isaac Newton diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Em Jundiaí, algumas regiões vêm crescendo muito quando o assunto é população, mas as vias, usadas para deslocamento dessa população, são as mesmas. Com mais gente no mesmo espaço, a situação é de travamento, congestionamentos que se repetem dia após dia e viraram rotina.

"Temos alto volume de veículos que saem do condomínio que a gente mora, os que vêm também da João Cereser para acessar o bairro, e forma uma fila na Armando Giassetti. Também tem quem vem do Engordadouro, dos outros condomínios, da rua da portaria da Unip mesmo. Todo mundo desemboca no mesmo túnel, que é um funil e uma faixa única", relata.

Segundo Rafael, há cobranças junto ao poder público para que o trânsito tenha uma solução, a curto e longo prazos. "O que queremos da prefeitura é alguma medida paliativa, até que haja uma definitiva. Outros empreendimentos estão saindo na região, fora o Hospital da Unimed que também será aqui", diz ele sobre o novo hospital que deve ser instalado ao lado da Unip.

Pedidos reiterados

Também morador da região, o advogado Vinícius Basílio fazia, desde o ano passado, reclamações constantes à gestão municipal de trânsito sobre a situação do local, tanto sobre o congestionamento em si quanto sobre as infrações de trânsito cometids por quem trafega em local proibido para "ganhar tempo". Sem conseguir resultado às queixas, resolveu entrar com uma petição junto à Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) de Jundiaí pedindo respostas.