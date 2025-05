Delegação de Jundiaí para o Jomi 2025 é recebida na prefeitura

A delegação do Time Jundiaí que vai representar a cidade nos Jogos da Melhor Idade (Jomi) foi recepcionada na última segunda-feira (12) pelo prefeito Gustavo Martinelli, no Paço Municipal. Ao todo serão 130 atletas que fazem parte do Programa Esporte Maior, da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (Ugel).

Durante a recepção, o prefeito destacou a importância da atividade física e do exemplo que os atletas oferecem à cidade. “Ver a participação e a alegria de vocês é motivo de muito orgulho para Jundiaí. Vocês inspiram e mostram que a prática esportiva é uma poderosa ferramenta para saúde, bem-estar e longevidade”, afirmou o prefeito.

A delegação jundiaiense vai competir em 15 modalidades esportivas e conta também com o apoio do Fundo Social de Solidariedade (Funss) e do Comdipi (Conselho Municipal da Pessoa Idosa).