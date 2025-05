CDHU: Jundiaí participa de evento sobre diretrizes habitacionais

Durante o evento, foram abordados os três eixos centrais do PDUH 2040: Urbanismo e Habitação Social, Infraestrutura e Mobilidade, e Meio Ambiente e Mudança do Clima. Esses pilares visam à implementação de políticas públicas mais integradas e sustentáveis, com foco na melhoria da qualidade de vida da população paulista e na superação dos desafios urbanos.

A Prefeitura de Jundiaí esteve, nesta segunda-feira (12), no evento de apresentação dos Cadernos Temáticos do Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (PDUH) 2040, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O encontro aconteceu na Universidade de São Paulo (USP) e reuniu diversos representantes do estado e municípios da macrometrópole paulista.

Para o superintendente da Fumas, Jeferson Coimbra, a participação de Jundiaí no evento reforça o compromisso do município com o planejamento estratégico de longo prazo. “É fundamental que Jundiaí esteja alinhada com as diretrizes estaduais, principalmente em temas tão relevantes como habitação e planejamento urbano. Os dados apresentados nos cadernos temáticos nos ajudam a entender melhor os desafios e as oportunidades que temos pela frente, além de possibilitar a integração de políticas públicas mais eficazes para nossa população”, destacou Coimbra.

Os Cadernos Temáticos trazem diagnósticos detalhados sobre a realidade urbana e habitacional do Estado de São Paulo, com foco na identificação das principais vulnerabilidades socioterritoriais e ambientais, além da dinâmica econômica e urbana. As informações subsidiarão a formulação de ações voltadas à redução das desigualdades e à promoção do desenvolvimento equilibrado entre as regiões.

O coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel Gimenez, também destacou a importância do evento para o fortalecimento das estratégias municipais. “Eventos como esse proporcionam uma visão ampla e integrada dos riscos e vulnerabilidades que enfrentamos, principalmente diante das mudanças climáticas. Com base nos estudos apresentados, podemos planejar ações preventivas e estruturais mais assertivas, garantindo mais segurança e resiliência para a nossa cidade”, afirmou Gimenez.