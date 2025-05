Carreta da Mamografia inicia os atendimentos no Paço Municipal

A aposentada Rosa Nogueira, assim que soube da ação, não hesitou em procurar, fazendo questão de comparecer logo no primeiro dia de atendimento. “Faz um ano que não faço e quis aproveitar para ficar com tudo em dia. Desde os 40 anos, eu busco o exame. Minha cunhada teve câncer de mama e é um processo doloroso. Precisamos estar sempre atentas”, enfatizou.

Rede de Atendimento

Em Jundiaí, as pacientes com câncer de mama têm a oferta de atendimento integral. Após a detecção de alteração, no Ambulatório da Saúde da Mulher é feito o estadiamento e o plano terapêutico, com mastologista, em conjunto com a equipe de oncologia do Hospital São Vicente (HSV). A quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia são realizadas no HSV. Durante todo o tratamento, a paciente também passa por equipe multiprofissional, incluindo os cuidados psicossociais.