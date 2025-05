Fundo Social abre inscrição para curso de Power Platform

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) abre nesta quinta-feira (15), a partir das 12h, as inscrições para o curso gratuito de Aperfeiçoamento Profissional de Fundamentos de Power Platform – Microsoft (PL-900). Ao todo, serão oferecidas 10 vagas, com aulas realizadas na unidade do SENAI, parceiro da iniciativa.

O curso é voltado ao desenvolvimento de competências técnicas para utilização e aplicação dos serviços Power BI, Power Automate, Power Apps e Power Virtual Agents, utilizando conteúdos formativos oficiais da Microsoft. Ao final, os participantes estarão aptos a pleitear a certificação Microsoft – PL-900, reconhecida no mercado de tecnologia.

A pré-inscrição será feita por meio de formulário no Google Forms, com seleção dos candidatos por ordem de envio das informações (considerando data, hora, minuto e segundo do envio). A lista de contemplados será publicada no site oficial da Prefeitura de Jundiaí.