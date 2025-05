Várzea Inclui tem vagas abertas para pessoas em vulnerabilidade

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Social, continua com as inscrições abertas para o Programa Várzea Inclui. São 80 vagas destinadas a moradores em situação de vulnerabilidade social que estejam fora do mercado de trabalho há mais de seis meses. O programa tem caráter assistencial e visa proporcionar ocupação temporária, qualificação profissional e renda, com foco na reinserção no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio, das 9h às 16h, nos seguintes locais:

CRAS Oeste – Av. Bertioga, 781 – Vila Tupi

CRAS Central – Rua José da Silva Leme, 62 – Jardim do Lar

CRAS Norte – Rua Capivari, 405 – Vila Real

Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, estar desempregado há mais de seis meses, residir no município há pelo menos um ano e possuir renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Também é preciso apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, dados bancários e uma foto 3×4.

Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, a seleção seguirá critérios como menor escolaridade, menor renda, idade, egressos do sistema prisional e mulheres em situação de violência doméstica, entre outros. Também haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme compatibilidade com as funções disponíveis.