Circuito Sesc de Artes leva cultura e emoção ao Jardim Bertioga

Para o Gestor de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Júlio Pardal, o evento foi memorável e várias frentes atuaram para garantir o sucesso do evento entre eles a Unidade de Infraestrutura, Segurança Pública e Trânsito, Saúde, Comunicação e a própria Unidade de Cultura e Turismo. “Várzea Paulista está fazendo história! Foi bonito de ver a grande presença do público e, claro, de toda a mobilização da Prefeitura, a pedido do nosso prefeito Professor Rodolfo e do vice João Paulo. Isso reforça a ideia de que ninguém faz nada sozinho”, explicou.

Com uma programação diversificada, o evento contou com oficinas de arte, espetáculo de mágica, mediação literária e uma apresentação teatral inspirada na escritora Carolina Maria de Jesus. O encerramento ficou por conta de um animado show de samba, que colocou o público para dançar e selou o dia com energia contagiante.

O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa do Sesc São Paulo, em parceria com prefeituras do estado, e nesta edição passará por 132 cidades. Em Várzea Paulista, o projeto reafirmou seu compromisso com a democratização do acesso à cultura.

O gestor executivo de Cultura e Turismo, William Paixão, também destacou a excelência da programação. “Das oficinas ao show de mágica, passando pelo teatro e o samba ao vivo, o Sesc confirmou mais uma vez sua capacidade de entregar uma ação cultural de alto nível. A programação veio ao encontro da proposta do nosso governo de descentralizar a cultura e levá-la aos bairros”, apontou.

Durante o dia, crianças, jovens e adultos interagiram com as atividades em um ambiente repleto de sorrisos, olhares encantados e muita dança. O Parque Jardim Bertioga foi tomado por cores, sons e movimento — um verdadeiro retrato da força transformadora da cultura no espaço público.