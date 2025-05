Pontos MIS exibe documentário sobre o álbum Clube da Esquina

Nesta quinta-feira (15), o Pontos MIS exibe, no auditório da Praça CEU de Várzea Paulista, o documentário Nada Será como Antes, dirigido por Ana Rieper. O longa-metragem de 2024 faz uma verdadeira imersão, por meio de registros fonográficos e visuais, no universo musical resultante no histórico álbum musical Clube da Esquina, de 1972, considerado por diversos críticos como um dos melhores de toda a história. As exibições gratuitas serão realizadas às 15 horas e às 19 horas, com vagas limitadas. O Pontos MIS é um programa do Museu da Imagem e do Som que tem apoio da Prefeitura para ser realizado na cidade.

O Clube da Esquina revolucionou a história musical brasileira e mundial. Além de revelar artistas do calibre de Milton Nascimento, Lô Borges, que tinham apenas 16 anos quando participaram do projeto, o trabalho ainda reuniu os outros grandes músicos Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva, Wagner Tiso. O documentário reúne, de forma muito interessante, diversos registros históricos — imagens e as próprias canções em si –, e, assim, faz um resgate de toda a musicalidade dos talentosíssimos artistas, que criaram a sonoridade única e atemporal a partir de referências musicais e do poder influenciador de paisagens, história e poesia.

É recomendado que o público chegue com antecedência, pois, apesar de não ser necessário fazer inscrição, as vagas são limitadas. A Praça CEU fica na Rua João Póvoa, S/N – Jardim do Lar.