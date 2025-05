Sem novo contrato, hospital pode parar de funcionar

O funcionamento do Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista está ameaçado, já que o contrato com a atual administração se encerra em 2 de junho e o chamamento público para escolha da nova gestora foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). A interrupção ocorreu em 30 de abril e, até o momento, não houve avanço no processo nem posicionamento da prefeitura. Essa situação não é recente é a segunda vez que o processo é interrompido por irregularidades apontadas no edital da administração municipal.

A suspensão ocorreu após representação do empresário Luís Gustavo de Arruda Camargo, que identificou ausência da planilha de custos unitários no processo licitatório. Segundo ele, a falta do detalhamento dos valores compromete a transparência e permite manipulações nos preços, o que pode resultar em contratações com custos acima do mercado.

“Quando se apresenta apenas o valor global, de R$ 59 milhões, sem o detalhamento, abre-se espaço para distorções. Isso prejudica a formulação das propostas e restringe a concorrência”, afirmou. Ele acompanha licitações públicas e aciona a Justiça ao encontrar irregularidades.