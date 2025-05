Aos 20 anos, Bruno vence o câncer e toca o sino da vitória

A terça-feira (13) marca um dia muito especial para Bruno Moraes da Silva, sua família e toda equipe do Grendacc. O jovem de 20 anos tocou o sino da vitória, simbolizando o final do seu tratamento efetivo contra um linfoma de Hodgkin e emocionou a todos a dizer o Grendacc diminuiu o seu medo durante o tratamento.

Sorridente, Bruno agradeceu primeiro a Deus e depois a toda equipe do Grendacc. “Quando a gente ouve que está com câncer vem para o tratamento sem saber o que esperar, mas desde que entrei aqui eu senti que não estava doente. Porque o tratamento de vocês, do hospital inteiro, é muito bom. A gente vem aqui para tratar alguma coisa que acha ruim, mas acaba se divertindo”, declarou.

“Vocês têm um carinho muito grande por todos nós, pacientes, e isso é algo especial. Vocês diminuem o nosso medo e fazem a gente encarar a doença como uma simples gripe”, disse, agradecendo novamente a todos do Grendacc e também à sua família – ele veio acompanhado da mãe, Patrícia; do tio, Júlio; e dos avós Anísio e Fátima. “Eu não chorei, mas a minha mãe chorou muito e as lágrimas delas são as minhas.”

Emocionada, a mãe, Patrícia, também agradeceu a equipe do Grendacc por todo o carinho recebido. “A gente vai levar cada um de vocês no nosso coração, e a partir de agora vocês são a nossa família. Temos uma gratidão e carinho eternos por vocês.”