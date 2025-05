Encontro de Corais Musicarte abre inscrições para edição de 2025

Estão abertas as inscrições para o 3º Encontro de Corais da Musicarte, que será realizado entre os dias 26 e 28 de junho de 2025, em Várzea Paulista. O evento reunirá grupos vocais de diversas regiões em apresentações gratuitas, abertas ao público.

Os corais interessados têm até o dia 12 de junho para se inscrever. No ato da inscrição, é necessário informar a quantidade de coristas, o nome do grupo, o nome do regente e as datas de interesse para apresentação. A documentação complementar poderá ser enviada por e-mail até o dia 20 de junho.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Segundo o gestor executivo de Cultura e Turismo, William Paixão, o objetivo é valorizar o canto coral e promover a integração entre os grupos vocais. “O encontro é uma oportunidade única de visibilidade e troca artística entre os corais da cidade e de outras regiões”, destaca.