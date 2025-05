Mãe da menina Lara diz que vai recorrer por uma pena mais justa

Luana Aparecida Oliveira Nascimento, mãe de Lara Maria, de 12 anos, morta com pancadas na cabeça por Wellington Galindo de Queiroz, em março de 2022, em Campo Limpo Paulista, disse que vai recorrer da sentença de 19 anos e 9 meses de prisão imposta a ele em julgamento realizado nesta segunda-feira (12), no Fórum de Campo Limpo. "Difícil falar que a justiça foi feita. 19 anos de prisão, foi um absurdo essa resposta do judiciário. Ele já ficou preso por um ano, a progressão do regime para semiaberto vem com seis anos, ou seja, ele já cumpriu um, então em cinco anos ele estará no semiaberto. Iremos recorrer, por meio da assistência da advocacia e da promotoria".

Em entrevista ao Jornal de Jundiaí, ela também falou que está morando fora do estado de São Paulo, pois precisou se mudar por conta de ameaças que vinha sofrendo desde que Wellingon foi preso, em Foz do Iguaçu, há um ano. Luana também comentou sobre o julgamento. "O dia foi bastante tenso, eu como testemunha pude desabafar um pouco, interagir com os jurados, perante o juiz e o réu. Por diversas vezes eu pedi a ele para levantar a cabeça, porque ele estava sentado como um coitado, estava de cabeça baixa como se fosse vítima, e eu pedia para ele olhar nos meus olhos, pois os olhos dele foram as últimas coisas que minha filha viu. E pedi que se ele tivesse um pingo de dignidade e me olhar nos olhos. Mas eu não esperava isso ele e ele não olhou"

"Ali no microfone pude falar desses três anos que passei - entre o crime e o julgamento -, para que essa prisão pudesse acontecer, falei dos sonhos enterrados da Lara, mencionei que ela tinha o sonho de ser pediatra, mãe de família... Sonhos que foram enterrados com ela. Os jurados puderam ver as fotos da minha filha morta, e eu também pude. Imagens que me trouxeram consequências gravíssimas ao meu estado psicólogo, emocional e físico. Hoje tomo quatro tipos de remédios, três tarja preta, para depressão, ansiedade e crise de pânico. Nesse último ano adoeci bastante psicologicamente falando".