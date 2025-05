Mais de 80% dos brasileiros mantêm rotina de compras on-line

O comércio eletrônico já faz parte da rotina da maioria dos brasileiros: segundo o Relatório de Identidade e Fraude 2025 da Serasa Experian, 82% dos consumidores afirmam realizar pelo menos uma compra on-line por mês. O dado reforça a consolidação do canal digital como hábito de consumo no país, mesmo fora de períodos promocionais. Ainda assim, o cenário exige atenção com segurança: quase metade dos entrevistados (48,1%) já deixou de finalizar um pedido por não confiar no site ou aplicativo.

Embora datas como o Dia das Mães, a Black Friday e o Natal impulsionem picos sazonais de vendas, o estudo mostra que o consumo digital é um comportamento contínuo, não restrito a ocasiões especiais. “A alta recorrência nas compras online exige que empresas estejam preparadas para proteger seus clientes em qualquer etapa da jornada, e não apenas em grandes eventos do varejo”, destaca o Diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha. “Nossas soluções antifraude são desenvolvidas justamente para equilibrar segurança e experiência, apoiando tanto consumidores quanto negócios na construção de um ambiente digital mais confiável”, completa.

Mulheres e Classe A lideram no consumo digital

O levantamento também revela quem são os protagonistas do comércio digital: as mulheres lideram o consumo em praticamente todas as categorias, com destaque para roupas, eletrônicos e produtos de beleza ou bem-estar (66,3%, contra 52,9% dos homens). Elas também compram e vendem mais itens online (60,1% vs. 53,2%) e realizam mais pedidos de comida (52,7% vs. 43,1%). Entre os homens, a liderança aparece em apenas três frentes: apostas esportivas, jogos on-line e solicitação de cartões de crédito.