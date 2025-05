Força emocional: o poder da mente na batalha contra doenças

Quando pensamos em saúde humana, devemos pensá-la de maneira integral. Carl Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, dizia: “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.” Conforme adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde é definido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Com base nesse princípio, fica claro que a recuperação física de um paciente depende desses fatores, ou seja, não apenas o corpo, mas também os aspectos mentais e sociais que influenciam sua saúde.

“Se dermos um passo para trás e pensarmos o processo de adoecimento e hospitalização como uma vivência que exacerba a vulnerabilidade humana e potencializa situações traumáticas, uma das maneiras de diminuir esse impacto é promover uma postura e comunicação acolhedora e empática, tanto pela equipe médica, quanto por todas as outras especialidades que constituem a rede de cuidado do paciente. Acolher e ter empatia pela vivência do outro, facilitar a criação de vínculo, estabelecer uma relação de confiança e dar suporte às tomadas de decisão para definição do melhor planejamento de cuidado para o paciente”, afirma a psicóloga do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Bárbara Losqui.

A influência da mente sobre o corpo é evidente no dia a dia e, cada vez mais, comprovada pela ciência. Estudos em psicologia hospitalar apontam que estresse, ansiedade e depressão afetam não só a rotina, mas também o sistema imunológico, comprometendo a recuperação de pacientes internados, além de reforçar que intervenções como apoio emocional, psicoeducação e práticas integrativas aceleram a melhora clínica, reduzem o tempo de internação e aumentam a satisfação dos pacientes.