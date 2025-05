Jundiaí terá processo seletivo na quinta para 50 vagas na Dexco

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, em parceria com a Dexco S/A, realiza nesta quinta-feira (15) um processo seletivo para 50 vagas de auxiliar de operações. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, possuir o ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência prévia. Para participar, basta comparecer ao CIC Jundiaí, que fica no Cecap, às 9h, com RG, CPF, currículo impresso atualizado e Carteira de Trabalho (física ou digital).

Data: quinta-feira, 15 de maio de 2025

Horário: às 9h

Endereço: rua Alceu de Tolêdo Pontes, 200 - Cecap, Jundiaí

Localização: https://maps.app.goo.gl/SZZCamp6rynUe4RY8