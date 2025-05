Vestibular: isenção da taxa de inscrição vai até 06 de junho

As isenções da taxa de inscrição são oferecidas em quatro modalidades: Mod. 1– para candidatos provenientes de famílias de baixa renda (até um salário mínimo e meio bruto mensal por morador do domicílio) oriundos de escolas públicas; Mod. 2– funcionários da Unicamp/Funcamp; Mod. 3– para aqueles que se candidatarem aos seguintes cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia (Licenciaturas em: Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia. Tecnologia em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental); e Mod. 4– para candidatos bolsistas (bolsa parcial ou total) de escolas privadas/particulares. A Comvest oferece 6.748 isenções na modalidade 1, um número ilimitado de isenções nas modalidades 2 e 3, e 150 isenções na modalidade 4.

A Comvest abre nesta segunda-feira (12) o período para solicitar isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2026 quanto para a modalidade Enem-Unicamp 2026. Os pedidos deverão ser realizados até o dia 6 de junho, exclusivamente pela internet . Candidatos de todo o país podem solicitar a isenção. O edital com todos os detalhes será divulgado em breve. O pré-requisito para receber a isenção, em todas as modalidades, é já ter concluído ou concluir em 2025 o ensino médio.

Os estudantes poderão consultar, no edital, a documentação necessária, específica a cada modalidade, para comprovação exigida no ato da solicitação dos pedidos de isenção. Os documentos devem ser digitalizados e enviados durante o período de inscrição, impreterivelmente. Acesse os modelos de declaração e tutoriais.

A lista dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada no dia 30 de julho. Também a partir desta data, os contemplados irão receber um comunicado, por e-mail, de que foram beneficiados. Candidatos que tiverem sua inscrição indeferida poderão impetrar recurso devidamente justificado, nesta página, das 9 horas do dia 30/07 até as 17 horas do dia 01/08. O resultado do recurso será divulgado no dia 6 de agosto.

Os candidatos contemplados não são automaticamente inscritos no Vestibular Unicamp 2026 e no Enem-Unicamp 2026. É preciso, posteriormente, fazer as respectivas inscrições, utilizando o código de isento fornecido pela Comvest.