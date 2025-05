Jundiaí realiza Conferência de Promoção da Igualdade Racial

Neste ano, a conferência será realizada no Espaço Expressa (Av. União dos Ferroviários, 1760 – Pte. de Campinas), e contará com uma programação dividida em dois momentos:

Durante os encontros, serão discutidos três eixos fundamentais para a promoção da igualdade: Democracia, Justiça Racial e Reparação. Além de propor ideias e diretrizes, os participantes também vão escolher os representantes que levarão as demandas locais para as etapas estadual e nacional da conferência.

A presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Andréa de São Pedro Pereira, destaca a importância da conferência. “A II COMUPIR – Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial tem como objetivo assegurar a participação democrática de diversos segmentos da sociedade, com destaque para a população negra, comunidades quilombolas, povos ciganos, comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro e povos indígenas. A proposta central é promover o diálogo e a construção de políticas públicas voltadas a esses grupos, contribuindo para a superação das desigualdades históricas e a valorização da diversidade cultural e étnica no município. Essa é uma oportunidade para refletirmos, dialogarmos e agirmos coletivamente por uma cidade mais justa e igualitária. A participação da população é essencial para construirmos propostas que representem de fato as necessidades da nossa gente.”

A conferência marca mais um passo importante da cidade no enfrentamento das desigualdades. Desde a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e a integração de Jundiaí ao SINAPIR (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial), o município tem se destacado por seu protagonismo regional. Jundiaí é sede da Regional de Promoção da Igualdade Racial, que inclui outras utras 6 cidades da Região Metropolitana de Jundiaí, incluindo Itatiba que possui quilombo.