Rodovia Luciano Consoline em Itatiba tem 'Pare e Siga' para obras

Uma das alternativas para quem está na Perimetral e irá pegar a Luciano Consoline, sentido região central de Itatiba, é deixar a Perimetral no km 7, na rotatória do bairro Pinheirinho. Já quem está na D. Pedro I e irá para a região central de Itatiba tem como opção utilizar o acesso do km 106.

A previsão da concessionária é de que o trabalho preliminar à execução da terraplenagem prossiga pelas próximas duas semanas. As interdições ocorrem fora dos horários de pico para minimizar os impactos ao tráfego. O acesso do km 102 da D. Pedro I à Luciano Consoline, bem como a saída da Perimetral para a rodovia, têm registrado momentos de lentidão.

Motoristas que utilizam a rodovia Luciano Consoline (SP-063), em Itatiba, devem ficar atentos à sinalização. A concessionária Rota das Bandeiras realiza diariamente, no período entre 9h e 17h, uma Operação Pare e Siga entre os km 22+800 e 24+600. O bloqueio parcial ocorre para a fase de supressão vegetal no trecho de 1,8km da via, entre a Perimetral de Itatiba (SPI 081/360) e a D. Pedro I (SP-065), que será duplicado.

A obra na rodovia Luciano Consoline permitirá a conexão entre o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, em Jundiaí, e a D. Pedro I, em Itatiba, por pistas duplicadas em toda extensão, criando um novo corredor logístico para a região. O trecho da Luciano Consoline funcionará como um prolongamento da Perimetral. Inaugurada no ano passado, a via conta atualmente com fluxo diário médio de 13 mil veículos, sendo quatro mil de veículos pesados.

A Rota das Bandeiras divulga diariamente as condições de tráfego em seu perfil no X (@rdasbandeiras) e também no Canal do WhatsApp. Para receber o link, basta encaminhar uma mensagem pelo aplicativo para o 0800-770-8070.

Os motoristas que desejarem mais informações sobre a obra também podem entrar em contato com a Concessionária por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e funciona 24h.