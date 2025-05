Fumas oferece mais de 200 refeições para população vulnerável

O trabalho da equipe é fortalecido por moradoras das comunidades, capacitadas pela Fumas para ajudar na organização e na oferta do alimento com segurança e conforme as exigências da vigilância sanitária. “A gente faz tudo fresquinho. A sopa é produzida no dia, com carne de qualidade – como patinho ou frango – e produtos selecionados. Os hortifrutis, por exemplo, são todos adquiridos de produtores da cidade. É uma forma de também fortalecer a economia local”, explica Raquel César, técnica responsável pela produção das refeições.

Todo o processo é planejado para garantir que o alimento cumpra seu papel como suplemento, e não substituição, do almoço. A entrega no período da manhã respeita os hábitos alimentares e evita que a suplementação prejudique as demais refeições das famílias.

Para o superintendente da Fumas, Jeferson Coimbra, o programa representa uma das faces mais humanas da atuação da Fundação. “Estamos falando de um trabalho que não só leva alimento, mas garante saúde, acolhimento e dignidade. A Fumas tem esse compromisso com as famílias mais vulneráveis de Jundiaí, e o programa de suplementação alimentar é um exemplo claro de política pública que transforma realidades todos os dias.”