Prefeitura inicia revitalização de guarda-corpos na Nove de Julho

As proteções dos guarda-corpos estão sendo substituídas por cabos de aço, que passaram a receber na última sexta-feira (9) uma proteção anticorrosiva e nova pintura.

As estruturas antigas, compostas por vidro ou chapas de acrílico, estavam danificadas, com vidros quebrados, trincados e, em alguns pontos, pichados, o que acabava comprometendo a segurança dos pedestres.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Zeladoria e Conservação da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), iniciou a revitalização da proteção dos guarda-corpos da avenida Nove de Julho. Ao todo, serão 17 estruturas ao longo da via.

De acordo com o gestor da Ugisp, Marcos Galdino, a substituição representa mais segurança, durabilidade e menor necessidade de manutenção.

“Além de reduzirmos os custos com manutenção, as novas estruturas são mais resistentes e seguras, principalmente para os pedestres que utilizam as calçadas da avenida Nove de Julho diariamente”, afirmou.