Rota prende responsável pelo controle do tráfico no estado de SP

As equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) capturaram um criminoso foragido da Justiça que é apontado como responsável pelo controle do tráfico de drogas no estado de São Paulo. A operação para localizar e deter o traficante foi realizada no domingo (11).

A ação realizada pelos policiais da Rota localizou o criminoso no bairro da Água Rasa, na Zona Leste de São Paulo. Dois celulares foram apreendidos com ele. O homem, condenado por tráfico de drogas, estava foragido da Justiça desde 2017. Nas ruas, ele exercia a liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Rota, o criminoso estava vinculado a uma rede de tráfico de drogas onde exercia a supervisão da cadeia logística, desde o recebimento, processamento até a distribuição de entorpecentes aos pontos finais de venda.