Francisco Morato e Jundiaí terão mutirões de vagas e palestra

Nesta segunda-feira (12) e na próxima (19), os Centros de Integração da Cidadania (CIC) de Francisco Morato e Jundiaí realizam ações de empregabilidade em parceria com a empresa Rhadar Recursos Humanos, oferecendo 100 vagas para o cargo de representante de envio I (auxiliar de logística). Além do processo seletivo, os participantes terão acesso a uma palestra gratuita sobre acesso à Justiça, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre direitos e formas de atendimento jurídico.

As vagas são destinadas a pessoas acima de 18 anos, de ambos os sexos, com ensino fundamental completo e sem necessidade de experiência anterior. A seleção contempla candidatos de diversas cidades da região: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cajamar, Santana de Parnaíba, Francisco Morato e Franco da Rocha. Confira mais detalhes das vagas abaixo:

Cargo: representante de envio I (auxiliar de logística)

Salário: R$ 1.910;

Benefícios: fretado, alimentação no local e vale-alimentação de R$ 253,00;

Escalas: 1º, 2º e 3º turnos – 6x1 e 6x2 / 4º e 5º turnos – 5x2;

Documentos necessários: Currículo atualizado impresso, RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho.