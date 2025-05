Prefeitura conclui serviços de manutenção na região Sul

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), realizou nesta semana, de 5 a 10 de maio, uma série de ações de conservação urbana em 84 bairros da região Sul da cidade.

As equipes executaram serviços como manutenção de estradas não pavimentadas, poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, tapa-buracos, hidrojateamento e limpeza de bocas de lobo. As intervenções fazem parte do programa Quem Ama, Cuida, que segue um cronograma semanal de zeladoria e cuidado com os espaços urbanos.

Revitalização de praças