EtecBeSt recebe Maratona de Inovação em maio

A EtecBeSt realiza nos dias 21 e 22 de maio a Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade, parte do projeto Arte de Inovar. A iniciativa propõe envolver os alunos em atividades criativas com foco em soluções sustentáveis.

As inscrições para o IDEATHON, desafio de ideias inovadoras, começam no dia 12 de maio, às 15h, pelas redes sociais da escola.

A programação tem início no dia 21 com a apresentação do espetáculo “Água à Vista”, da companhia Teatro Parafernalha, em duas sessões abertas à comunidade escolar: às 10h30 e às 13h30, na quadra da escola.