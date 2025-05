Prefeitura apresenta plano de requalificação para bairros

Dando sequência aos encontros e reuniões com a população de Jundiaí, moradores e lideranças dos bairros São Camilo e Tarumã participaram, nesta quinta-feira (8), de um encontro no auditório do Paço Municipal. O principal tema da reunião foi o Plano de Ações de Requalificação de Território para essas regiões, elaborado para trazer melhorias urbanas e sociais aos moradores.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da participação popular no planejamento da cidade. “Nosso compromisso é cuidar das pessoas. E isso só é possível com diálogo, com escuta. É ouvindo os moradores, entendendo o dia a dia de cada bairro, que conseguimos construir soluções reais e transformadoras para quem mais precisa”, afirmou.

A apresentação do projeto foi conduzida pelo gestor da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), André Ferrazzo, e por Marco Antonio Bedin, diretor do Departamento de Projetos Urbanos. Segundo Ferrazzo, o plano está em fase de análise e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida na região por meio de intervenções nos espaços públicos, infraestrutura básica e fortalecimento dos laços comunitários.