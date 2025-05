Homem desaparece após sair de casa para se encontrar com agiotas

Flávio Felipe Batista de Souza, de 21 anos, morador no Jardim Promeca, em Várzea Paulista, está desaparecido desde a manhã do último dia 5, quando saiu de casa, para pagar parte de uma dívida com agiotas. A família registrou Boletim de Ocorrência e pede ajuda para encontrá-lo.

De acordo com familiares, os agiotas também são de Várzea Paulista, a quem Flávio pegou R$ 2 mil emprestados para suprir seu vício em jogos. Na manhã do dia 5, ele saiu de casa com cerca de R$ 900 para pagar parte do valor devido - desde então ele não foi mais visto e inclusive não foi trabalhar.

Quem tiver informações deve entrar em contato com as forças policiais: Polícia Militar (190), Guarda Municipal (153) ou Polícia Civil (181).