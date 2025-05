Comércio de Jundiaí prevê alta de 6,1% nas vendas do Dia das Mães

O movimento nas ruas do centro de Jundiaí já é intenso com consumidores em busca dos presentes de última hora para o Dia das Mães, considerada a data mais importante do primeiro semestre para o varejo. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), o faturamento dos cinco segmentos mais impactados pela data deve crescer 6,1% neste mês de maio, somando R$ 4,6 bilhões na região — um acréscimo de R$ 266,3 milhões em relação ao mesmo período do ano passado.

Neste sábado (10), o comércio de rua de Jundiaí funcionará em horário especial, até as 18h, para atender à alta demanda. “Essa é uma data muito aguardada pelos comerciantes, que mobiliza ações promocionais, marketing, parcerias e investimentos em vitrines e kits de presentes. Além do comércio, os setores de gastronomia e turismo também se beneficiam”, destaca Edison Maltoni, presidente do Sincomercio.

Nas lojas do centro, o movimento é visível. Amanda Araújo, gerente de uma loja recém-inaugurada no interior de São Paulo, comemora o sucesso. “A demanda está muito grande, não só na nossa loja, mas em todo o centro. Nossa proposta é oferecer tudo por até R$ 25, mas sempre com qualidade. Não adianta só preço bom sem um bom produto”, afirma.