Inclusão: mães são protagonistas nos direitos de seus filhos

As mães de crianças com deficiência exercem um papel essencial na promoção da inclusão e na defesa de direitos fundamentais como educação, saúde, acessibilidade e participação social. Muito além de cuidadoras, elas enfrentam diariamente um sistema ainda marcado por falhas e barreiras, lutando por respeito, visibilidade e equidade para seus filhos.

Na APAE de Jundiaí, esse compromisso é vivido intensamente, e apoiado de perto pela entidade. São mães que se envolvem, buscam informação, exigem melhorias e se tornam verdadeiras agentes de transformação – não apenas na vida de seus filhos, mas também na de muitas outras famílias.

Sue Ellen Raminelli, mãe do Enzo, de 11 anos, descobriu a síndrome de Down após o nascimento do filho. Com sensibilidade e firmeza, ela resume a realidade de muitas mães atípicas. “Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas quando nasce um filho atípico, nasce também uma terapeuta, uma educadora, uma advogada – alguém pronta para defender e preservar os direitos de quem ama”.