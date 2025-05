Novo Horizonte receberá a 1ª Feira de Saúde neste sábado

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fundação Municipal de Ação Social (Fumas), convida toda a comunidade do Jardim Novo Horizonte e região para participar da 1ª Feira de Saúde, que será realizada neste sábado (10), das 9h às 13h, na Casa da Fonte (Estrada Municipal do Varjão, 3806). O evento é promovido pelo Lions Clube e LEO Clube Elos, com o objetivo de oferecer atendimentos gratuitos e orientações em diversas áreas para a população do Vetor Oeste.

Durante a feira, os moradores terão acesso a exames gratuitos, sessões de estética, orientações jurídicas e nutricionais, além de diversas atividades voltadas ao bem-estar da comunidade.

A Fumas terá participação de destaque no evento, com uma equipe completa de profissionais dos setores de obras e projetos, financeiro, regularização fundiária e ação social. A diretora de Ação Social da Fumas, Kelly Galbieri, destaca a importância da presença da fundação em ações como essa. “Eventos como este são fundamentais para aproximar o poder público da população, especialmente em regiões com alta demanda por regularização fundiária e orientação sobre os serviços sociais. A Fumas estará presente com técnicos capacitados para esclarecer dúvidas, prestar informações e acolher as demandas dos moradores. Nossa atuação é essencial para garantir dignidade e direitos às famílias que vivem em áreas irregulares ou em situação de vulnerabilidade”, afirma Kelly.