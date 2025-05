Dia D de vacinação contra gripe é neste sábado

Neste sábado (10), 11 pontos de vacinação estarão abertos para o Dia D de vacinação contra gripe (Influenza) e, também, para o Dia de Multivacinação. O atendimento será das 9h às 14h. Confira os endereços:

Clínica da Família Hortolândia (Rua Campinas, 58);

UBS Retiro (Rua Maria Lúcia de Almeida, 100);

UBS Jardim do Lago (Rua Leonita Faber Ladeira, 1358);

UBS Anhangabaú (Rua Hans Staden, 40);

UBS Eloy Chaves (Avenida Carlos Veiga, 180);

Clínica da Família Ponte São João (Avenida Dr. Antenor Soares Gandra, 391);

UBS Maringá (Rua Casimiro de Abreu, 57);

UBS Rami (Rua Cica, 1345);

UBS Santa Gertrudes (Rua Alice Guimarães Pelegrini, 780);

Clínica da Família Novo Horizonte (Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1540);

UBS Caxambu (Rua João Thomasi, s/nº).

A dose contra gripe será aplicada em todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde: idosos com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas (com até 45 dias após o parto); crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da Saúde e da Educação; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com CPF para o registro no sistema de informação. No caso das crianças, também é preciso estar com a carteira de vacinação. Os profissionais devem estar munidos de comprovante de prestação de serviço, podendo ser o holerite ou o crachá, e pessoas com deficiência permanente e comorbidade devem levar um documento ou receita que comprove a condição.