Segunda colocada do leilão das Loterias Paulistas é convocada

O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (8), em publicação no Diário Oficial do Estado, que, em conformidade com o edital, o consórcio Aposta Vencedora foi desclassificado do processo de concessão das Loterias Paulistas. O grupo havia apresentado a melhor proposta no leilão realizado em novembro de 2024, mas não cumpriu condições obrigatórias, incluindo o depósito da outorga fixa, etapa indispensável para a assinatura do contrato.

“Nosso compromisso é com a transparência, a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos. Atuamos com seriedade e responsabilidade, e quando há descumprimento das regras, tomamos as providências cabíveis com agilidade, sempre em defesa do interesse da população”, afirmou o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Mesmo após duas prorrogações de prazo e adicionais, o pagamento não foi realizado. Diante disso, o contrato não foi formalizado, e o processo avança para a próxima etapa, conforme previsto em edital.