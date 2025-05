Espasmos musculares e cãibras: o que são e como prevenir

“O espasmo muscular é uma contração involuntária e persistente, que pode estar relacionada à sobrecarga, má postura ou aos problemas mecânicos na coluna. As cãibras, por outro lado, são contrações súbitas e dolorosas que duram alguns segundos ou minutos e estão frequentemente associadas a distúrbios eletrolíticos, como a deficiência de potássio, magnésio e cálcio, além da desidratação e do uso excessivo dos músculos”, explica o especialista.

Os espasmos musculares e as cãibras são queixas comuns que podem afetar qualquer pessoa, independentemente da idade ou nível de atividade física. Muitas vezes, esses problemas são confundidos, mas compreender suas causas e diferenças é essencial para buscar o tratamento adequado. De acordo com o ortopedista especialista em coluna do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Rafael T. Ortiz, os espasmos musculares são contrações involuntárias do músculo que podem surgir devido à fadiga, irritação nervosa causada por hérnias de disco ou até condições sistêmicas.

Muitos casos de espasmos musculares e torcicolos têm relação direta com a postura. Passar longos períodos sentado em frente ao computador ou utilizando o celular de maneira inadequada pode gerar sobrecarga na musculatura do pesoço e das costas. Segundo o Dr. Rafael, esse é um dos principais fatores para o aumento das queixas musculares na atualidade. “A inclinação prolongada da cabeça ao usar o celular, por exemplo, cria um esforço constante na musculatura cervical, levando a espasmos e dores. Além disso, colchões muito moles ou travesseiros inadequados podem agravar o problema, causando torcicolos frequentes”, alerta o médico.

A recomendação para evitar esses quadros inclui manter a coluna alinhada durante o sono, escolher travesseiros adequados e realizar alongamentos regulares para corrigir posturas viciadas. “O ideal é deitar-se de lado e manter a coluna bem alinhada, com um travesseiro entre as pernas para melhorar a ergonomia. Evitar travesseiros muito altos ou baixos também é essencial para prevenir tensões musculares”, acrescenta Dr. Gustavo.

Estresse e fatores emocionais

Outro aspecto frequentemente negligenciado é o impacto do estresse e do emocional na saúde muscular. A tensão do dia a dia, combinada com a falta de sono adequado, pode levar a quadros de contraturas musculares persistentes, como tremor nos olhos, por exemplo. Dr. Gustavo explica que esses fatores atuam como gatilhos para dores musculares crônicas. “O estresse no trabalho, problemas familiares e noites mal dormidas contribuem para a rigidez muscular. O corpo responde ao emocional e isso pode se manifestar através de espasmos e dores. Por isso, é fundamental buscar formas de relaxamento, como a prática de atividades físicas, meditação e alongamentos regulares”, sugere o especialista.