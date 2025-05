Jundiaí mantém saldo positivo, mas fica abaixo de 2024

Jundiaí manteve saldo positivo de empregos formais entre jovens de até 24 anos nos primeiros quatro meses de 2025, embora em patamar inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo entre admissões e desligamentos foi de 1.443 vagas neste ano, com 9.959 contratações e 8.516 demissões. Em 2024, o saldo havia sido maior: 1.969 postos, resultado de 12.794 admissões e 10.825 desligamentos.

Apesar da redução no saldo, o cenário ainda é considerado positivo, especialmente pela diminuição nas demissões e pela manutenção de oportunidades no mercado formal para os jovens da cidade.

A gerente de Recursos Humanos Vivian Rangel avalia que o mercado de trabalho jovem passa por uma transformação significativa. Segundo ela, “o aumento da empregabilidade e o crescimento no número de estagiários têm trazido uma energia renovada às empresas, mas também exigem novas posturas de liderança”. Vivian destaca que os jovens de hoje buscam mais do que remuneração: querem propósito, desenvolvimento e ambientes inclusivos. “Isso obriga as empresas a repensarem sua cultura e práticas de gestão, tornando o ambiente mais dinâmico, participativo e humano”, completa.