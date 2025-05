Praça Alexandre Trevisan, na Vila Alvorada, é revitalizada

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), concluiu a revitalização da Praça Alexandre Trevisan, na avenida João Antonio Mecatti, no bairro Vila Alvorada. O espaço, que anteriormente contava apenas com uma mesa, alguns bancos e uma banca de jornais, recebeu uma série de melhorias.

Entre as intervenções realizadas, destacam-se a instalação de lixeiras, concretagem do solo, novo paisagismo com a inclusão de diversas espécies de plantas, pintura de solo e calçada, instalação de novos bancos e de uma academia ao ar livre.