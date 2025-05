Cardeal Robert Francis Prevost é novo papa e adota nome Leão XIV

O cardeal estadunidense Robert Francis Prevost é o novo papa e adota o nome Leão XIV. Após conclave curto, o nome do novo líder da Igreja Católica foi escolhido nesta quinta-feira (8). Robert, que também é franciscano, promete continuidade ao trabalho feito pelo papa Francisco no Vaticano.

Nascido em Chicago, Prevost é bispo desde 2004 e vinha ocupando cargo importante na Cúria Romana, como prefeito do Dicastério para os Bispos. Ele é membro da Ordem de Santo Agostinho, mas viveu longos anos em missão no Peru, onde foi bispo de Chiclayo.

Com perfil discreto e pastoral voltado à América Latina, Prevost é conhecido por sua simplicidade, proximidade com os pobres e defesa de reformas iniciadas por Francisco. Sua escolha indica continuidade no projeto de uma Igreja mais sinodal, descentralizada e comprometida com questões sociais e ambientais.

A primeira bênção Urbi et Orbi foi dada para uma Praça São Pedro lotada, sob aplausos de milhares de fiéis do mundo todo.