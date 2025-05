Fundo Social abre inscrição para curso de Controlador de Acesso

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) abre inscrições, a partir das 12 horas da próxima segunda-feira (12), para 30 vagas no Curso de Controlador de Acesso. A aula ocorre na sede do Funss no dia 27 de maio.

A pré-inscrição será feita pelo Google Forms e o critério de seleção e formação das turmas é de acordo com a ordem de envio destas informações, que considera hora, minuto e segundo. A lista de contemplados será divulgada no site da prefeitura.

Se o inscrito for contemplado, receberá uma mensagem de WhatsApp para confirmação da matrícula que deverá ser respondida em 24 horas. Caso contrário, terá sua pré-inscrição cancelada.