Jundiaí: novos sensores de monitoramento climático são instalados

Dando continuidade às ações do projeto Resfria, a Prefeitura de Jundiaí instalou no final de abril dois novos sensores de monitoramento climático nos bairros Distrito Industrial e Jardim Ermida. Com isso, a primeira etapa do projeto foi concluída, totalizando 15 sensores ativos dos 37 previstos.

Os sensores coletam, a cada 20 minutos, dados como temperatura do ar, umidade relativa e temperatura do ponto de orvalho. A partir dessas informações, é possível construir um panorama detalhado das variações climáticas urbanas da cidade. Os primeiros dados começaram a ser coletados já em março.

A escolha dos locais para a instalação dos equipamentos segue critérios científicos. Segundo o pesquisador de pós-doutorado Dr. Paulo Rodrigo Zanin, do projeto Resfria, o posicionamento considera uma combinação entre zonas climáticas locais e classes de altitude. “Essas zonas são definidas com base em características físicas como uso e cobertura do solo, rugosidade da superfície e relevo. Cada ponto instalado representa uma condição única do clima urbano em Jundiaí”, explica.