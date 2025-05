Padre Júlio Lancellotti cobra projetos para ‘povo da rua’

De maneira simbólica, o padre Júlio Lancellotti desceu do palco e se aproximou do público de cerca de 500 pessoas que aguardavam para ouvir sobre seu trabalho com a população em situação de rua. Mas a primeira atitude, antes de falar de si mesmo, foi convidar as pessoas assistidas pela Missão Belém, entidade que abriga pessoas com problemas com álcool, drogas e sem residência, para irem para a primeira fila.

O religioso ouviu os relatos de quem já viveu nas ruas e falou sobre defender instituições que trabalham com os excluídos. “Se não fosse a Missão, onde estariam estas pessoas? O governo não tem como acolher”, disse, já emendando com a necessidade do fortalecimento de políticas públicas para a área da assistência social. “Não melhora a cidade colocar nas ruas uma faixa ‘não dê esmola’. Isso tem que ser colocado na frente da Câmara, da Prefeitura e dos órgãos públicos. São eles que dão esmolas quando o assunto é saúde, educação, moradia”, disse, cobrando ainda que sejam criados serviços para empregabilidade para pessoas em situação de rua, local onde possam acessar plataformas do governo para conseguir seus benefícios e medidas simples como a implantação de bebedouros pela cidade.